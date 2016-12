Dinamici ed energici, siete in grado di festeggiare in modo quasi acrobatico la serata conclusiva dell’anno in corso: avete dimostrato grande immaginazione e creatività ed ora state passando ai fatti veri e propri. Sarà così anche stasera, quando Eros vi inviterà ad esprimervi in tutti i sensi…

colore:rubino

Major Lazer ft Nyla, Light it up