Energici e sensuali, con Marte in splendido trigono pronto ad accendere i sensi tutti, starete molto bene anche in un festeggiamento a due, con cena afrodisiaca e nuove emozioni da sperimentare. La Luna potrebbe animarvi in modo contraddittorio, oggi rendendovi ancor più seducenti

colore:asso di cuori

Zayn, Pillowtalk