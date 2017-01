Animali domestici: fanno bene alla salute

PERCHE’ SCEGLIERE ANIMALI DOMESTICI

Possedere animali domestici, avere in casa cani, gatti ed altri pets che ci offrono la loro compagnia e il loro affetto, fa bene alla salute di tutti i componenti della famiglia, adulti e bambini. A confermarlo sono ormai da anni tantissime ricerche scientifiche, sociologiche e psichiatriche che non fanno altro che sottolineare volta dopo volta quanto sia preziosa per il benessere psicofisico, la serenità e il buonumore dell’essere umano, la presenza quotidiana di animali domestici sotto lo stesso tetto.

LO STUDIO DELL’UNIVERSITA’ DI MANCHESTER SUGLI ANIMALI DOMESTICI

Ultimo, ma non per importanza, a sostenere a gran voce la tesi per cui possedere animali domestici “allunga la vita” è lo studio dell’Università di Manchester, nel Regno Unito, recentemente pubblicato sull’autorevole rivista BMC Psychiatry. Tale studio va ben oltre le conclusioni sopra citate, poiché estende gli effetti positivi della compagnia dei petz anche in relazione ai disturbi mentali, che sarebbero in grado, se non addirittura di curare, quantomeno di attenuare.

I RISULTATI DELL’INTERVISTA

La ricerca, condotta dalla dottoressa Helen Brooks a mezzo interviste su 54 adulti in cura per gravi malattie mentali, ha dimostrato come i pazienti considerassero più importanti a livello affettivo e confortanti gli animali domestici rispetto ai medici, gli hobby, gli amici e persino la famiglia. Gli intervistati hanno infatti ritenuto la loro quotidiana presenza il migliore aiuto per distrarsi dai sintomi di esperienze sconvolgenti e pensieri suicidi.

ANIMALI DOMESTICI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI CURA

Nonostante gli evidenti vantaggi in termini di benessere psichico riscontrati da questo come da altri studi precedenti, i ricercatori hanno lamentato come gli animali domestici non vengano purtroppo ufficialmente e strutturalmente inseriti nei piani di assistenza psichiatrica e nei programmi di cura rivolti a questo tipo di pazienti.

C’è dunque una necessità di sviluppare approcci più creativi sulla cura della salute mentale, che includano gli animali da compagnia come fonte di supporto nella gestione di problemi psichiatrici a lungo termine.