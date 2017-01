La Luna e Venere congiunte in segno d’Aria animano il vostro cuore di belle emozioni. Avete lo spirito giusto per iniziare il nuovo anno con apertura mentale e desiderio di radicali cambiamenti: siete sostenuti da Giove, pianeta della fortuna, per tutto il 2017. Decidete, progettate, agite, svoltate. Con stile…

colore:giada

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence