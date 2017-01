Colori e tendenze primaverili in un tour europeo di città in città

Colori e viaggi. Un binomio vincente che invita a scoprire le più belle città europee. Grazie a Vueling, la compagnia aerea che, nella stagione estiva 2016, ha operato 115 rotte in Italia. Di cui 59 su Roma Fiumicino. Per la stagione invernale Vueling opera 52 rotte con 11 attivate per la prima volta in inverno. Ecco che la compagni aerea invita i propri passeggeri a fuggire dal grigiore invernale. Lo fa andando alla ricerca dei colori moda per la primavera del 2017. In tutta Europa. Seguendo le tonalità che domineranno il guardaroba nella stagione primaverile. Come hanno suggerito le sfilate della New York Fashion Week

TOUR EUROPEO SEGUENDO I COLORI DELLA MODA

Lapis Blue a Barcellona

Un colore luminoso e vivace come la città spagnola. E’ un blu quasi elettrico, deciso e vivo. Ma allo stesso tempo luminoso. Che si addice benissimo a Barcellona. Soprattutto grazie alle opere di Gaudi come l’incantevole Casa Batllò, dove predomina questa nuance. Barcellona è raggiungibile da tutta Italia grazie al collegamento in partenza da Roma Fiumicino, Firenze, Milano Malpensa, Bologna, Bari, Catania, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia, Cagliari.

Primrose Yellow a Parigi

Un giallo acceso e brillante come la cultura di Parigi. Che porta entusiasmo e gioia. Come è l’ampia offerta culturale della capitale francese. Mostre, esibizioni, eventi, e concerti sono solo alcune delle attività che, insieme allo stile di vita parisien, rispecchiano perfettamente questa tonalità. Inaugurata nel gennaio 2015, all’interno del Parco della Villette, la filarmonica di Parigi rappresenta il luogo perfetto per vivere al meglio il primirose yellow. Parigi è raggiungibile da Roma Fiumicino, Catania, Firenze e Milano Malpensa.

LE PIU’ BELLE CITTA’ D’EUROPA SI SCOPRONO CON I LORO COLORI

Flame a Praga

Un arancio-rosso caldo ed energico come la capitale della Repubblica Ceca. Caldo e vigoroso, invita al divertimento e a svolgere attività fuori dall’ordinario. Il colore Flame domina sui tetti di case, pub, ristoranti. Ma è anche riconoscibile in musei, mercati, e centri culturali. E invita i turisti di tutto il mondo a godersi l’energia e a scoprire la storia di Praga. Da Roma Fiumicino si raggiunge facilmente Praga.

Pink Yarrow ad Amsterdam

Un rosa audace e accattivante proprio come la città dei tulipani. Che con il mercato dei fiori ogni anno riempie le sue strade delle tonalità più vive e esuberanti. Ma il colore che si distingue dagli altri in quanto è quello che maggiormente rispecchia lo spirito della città è il Pink Yarrow. Questa tonalità rappresenta appieno la vita di Amsterdam. Raggiungibile da Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Kale a Londra

Il verde Kale, intenso ma non troppo vivace, richiama agli spazi aperti e all’ambiente. E quindi alla natura. Questa nuance evoca il desiderio di riconnettersi con la natura e di prendersi una pausa dalla vita frenetica della città. Londra, con il suo numero elevatissimo di parchi e di spazi dedicati al verde in pieno centro, incarna pienamente questo spirito. Londra è raggiungibile con voli diretti da Roma Fiumicino e da Firenze.