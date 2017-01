Occhi azzurri, le regole del perfetto make up

Via libera al colore: dal nude look all’effetto smokey eyes, chi ha gli occhi chiari si può sbizzarrire con il trucco

Occhi azzurri mon amour. Alzi la mano chi non li vorrebbe. Ammirati e invidiati da tutte, chi ha la fortuna di averli deve assolutamente usare le giuste armi per metterli in risalto. Truccare gli occhi chiari non è sempre facile ma con qualche piccolo suggerimento tutte possono sentirsi irresistibili. Preziosi consigli vengono da Madame Figaro, rivista di riferimento per il pubblico femminile francese sempre a caccia di novità e tendenze.

Occhi azzurri, lunga vita all’oro

Niente è in grado di valorizzare gli occhi azzurri come l’oro. Proprio così, tutte le sfumature del giallo sono perfette per illuminare lo sguardo. Chi ama osare, un giallo pop, abbinato ad un eye-liner colorato, è quanto di più indicato al fine di sottolineare l’iride.

Illusioni ottiche

Per dare l’illusione che i propri occhi siano ancora più chiari, non c’è scelta migliore di uno smokey eyes carbone. Si sposa perfettamente con gli occhi azzurri. Al fine di valorizzarli ancora di più, il contrasto è importante: creare giochi di chiaro-scuro può fare la differenza perché in grado di dare una maggiore intensità allo sguardo.

Trucchi, pochi ma buoni

Gli occhi chiari non necessitano di troppi escamotage per essere al massimo del loro fascino. Basta infatti un tratto di eye-liner, nero o marrone, sotto le ciglia per accentuare la linea dell’occhio e un mascara volumizzante per uno strepitoso effetto ciglia finte. Proprio così, mai avere timore, il volume esagerato non è mai troppo, aiuta a impreziosire lo sguardo rendendolo particolarmente seducente. Per coloro che hanno una pelle molto chiara, il trucco nude è perfetto e, inoltre, è veloce da realizzare nel quotidiano. I colori? Champagne e beige sono quelli più in voga: sono delicati ma vincenti.

Che dire poi degli ombretti? Il blu è ideale, soprattutto quello elettrico. Interessanti anche il viola e il malva in quanto valorizzano tutte coloro che hanno l’iride chiara.