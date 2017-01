Avete dimostrato grande lucidità e lungimiranza in tempi recenti ed ora entrate nell’anno nuovo con idee chiare assai ambiziose. In questi giorni saranno ancora favoriti viaggi e spostamenti per motivi di piacere. Vi aspetta un anno interessante Dal punto di vista professionale, dove si profilano successi e novità

colore:argento

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence