Desideri per il nuovo anno: un lavoro all’estero

In cima alla lista dei desideri dei giovani per il 2017 c’è un’esperienza lavorativa all’estero: che sia finita l’era dei “bamboccioni”?

LA LISTA DEI DESIDERI DEL 2017

Li chiamavano “bamboccioni” ma ora pensano al lavoro anche durante le feste poiché, in cima alla lista dei desideri per il 2017, non c’è più l’auto nuova o la vacanza al caldo, bensì un’esperienza lavorativa all’estero, che possa cambiare il proprio stile di vita. Sono i “nuovi giovani” che cercano di superare la crisi con sacrificio e determinazione. Da Nord a Sud la tendenza è omogenea, ma sono le donne a essere più motivate a fare esperienza in Europa, USA e Cina. E, come rivela FourStars, la Cina è tra le mete emergenti più ambite.

I RISULTATI DELLO STUDIO SUI DESIDERI DEI GIOVANI

E’ quanto emerge dallo studio sui desideri promosso dall’agenzia Espresso Communication, condotto mediante metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su un campione di circa 1200 giovani tra i 18 e i 29 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum specializzati e community. Nello studio è stata anche coinvolta FourStars – società accreditata dal Ministero del Lavoro e leader nazionale in materia di tirocini formativi, e il suo osservatorio di 85.000 stage attivati dal 2000 ad oggi – nonché un panel di 10 docenti universitari di Psicologia e Sociologia del Lavoro, per capire quali sono le motivazioni alla base della tendenza e cosa ci si aspetta di portare a casa da questa esperienza.

UNA TENDENZA TRASVERSALE DA NORD A SUD

Un sostegno economico per andare all’estero a vivere un’esperienza formativa svolgendo uno stage professionalizzante: quasi un giovane su 3 rinuncia ai soliti desideri preferendo la possibilità di fare un’esperienza concreta di crescita lavorativa. Il dato si manifesta piuttosto in egual misura al Nord (29%) come al Sud (25%) con una differenziazione di genere che vede le ragazze in maggioranza (31%) rispetto ai ragazzi (23%).

LE MOTIVAZIONI DEI DESIDERI DEI GIOVANI

Ma perché questa tendenza sta prendendo piede proprio adesso e in questa forma? Secondo Chiara Grosso, Presidente e CEO di FourStars: “I giovani d’oggi sanno bene che non è più sufficiente avere in tasca una laurea per poter entrare da subito nel mondo del lavoro. Per questo pretendono che i percorsi formativi non siano fatti di sola teoria, ma che diano la possibilità di sperimentare in prima persona i contesti professionali. Poi c’è la questione della competitività ed esclusività: i giovani italiani vogliono sì andare all’estero, ma la maggior parte di essi preferisce fare ritorno per poter mettere a frutto qui, nel suo Paese, le competenze acquisite”.