La classifica delle tratte aeree più trafficate del mondo

Classifica degli aerei più veloci, classifica di quelli più di lusso, di quelli più pericolosi o più sicuri. Ma anche di quelli più puntuali o dei peggiori in fatto di ritardi. Tante possono essere le liste per quel che riguarda i viaggi in aereo. E in molti possono essere curiosi anche di sapere quali siano le tratte aeree più trafficate del mondo. Si potrebbe subito pensare ad New York- Washington DC o ad un Londra-Parigi. E invece no. La risposta corretta genera sicuramente sorpresa.

VIAGGI AEREI: LA CLASSIFICA DELLE TRATTE PIU’ TRAFFICATE

Il tratto di volo più trafficato della terra è attualmente quello di 280 miglia che copre la distanza da Seoul Gimpo International al Jeju International. Ovvero gli aeroporti di due città della Corea del Sud. La prima è la nota capitale, mentre la seconda è il capoluogo praticamente sconosciuto della provincia di Jeju-do su un’isola meridionale. Oltre 11 milioni di viaggiatori hanno viaggiato su questa rotta nel 2015. L’isola è la più popolare destinazione di vacanza del paese. E’ la risposta della Sud Corea alle Hawaii. Inserita nella lista Unesco, brilla per i suoi lussureggianti e dorati panorami. Ricchi di vulcani, grotte, colline perfette per escursioni e spiagge idilliache. Pronte per essere immortalate da tanti turisti.

Non è un caso, quindi, che nel 2011 Jejudo è stata nominata come la Nuova Settima Meraviglia della Natura. A renderla una meta ancora più appetibile è il fatto che non necessita di visto turistico. Questo grazie ad uno stato di autogoverno che permette tale libertà. Secondo la lista IATA sul podio al secondo posto si trova la tratta Sapporo-Tokyo Haneda, per proseguire con Fukukoka-Tokyo, Melbourne-Sydney e Tapei-Hong Kong a chiudere la Top 5.

IL RESTO DELLA CLASSIFICA

Per completare la classifica ecco figurare

6) Delhi – Mumbai

7) Ho Chi Minh City – Hanoi

8) Beijing Capital International – Shanghai Hongqiao International

9) Surabaya- Jakarta

10) Tokyo Haneda – Okinawa Naha

La rotta più trafficata degli Stati Uniti, cioè la New York – Chicago, non compare nella lista. Questo perché i passeggeri spesso la percorrono come parte di un viaggio più lungo che comprende altre corrispondenze e quindi destinazioni diverse. L’Asia detiene quindi il sopravvento. Compare infatti con otto dei dieci collegamenti nazionali più trafficati su scala mondiale. Il continente asiatico infatti è in prima linea nella crescita globale dei viaggi.