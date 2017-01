Materassi: è bene girarli regolarmente

BUON SONNO SU BUONI MATERASSI

Dormire bene è importantissimo per la salute e per farlo è necessario acquistare letti di buona fattura ma soprattutto un ottimo materasso: non dimentichiamo che ognuno di noi trascorre in media otto ore al giorno sdraiato sul letto e dunque, anche in periodi di crisi economica, su tutto si dovrebbe fare economia tranne che sull’acquisto di materassi di qualità.

COME MANTENERE LA QUALITA’ DEI MATERASSI

Acquistare prodotti di qualità è, tuttavia, solo il primo passo per garantire una buona salute derivata da un riposo adeguato. I materassi, infatti, andrebbero capovolti almeno ogni tre o al massimo sei mesi, per mantenere a lungo il massimo comfort da entrambi i lati.

PERCHE’ I MATERASSI VANNO CAPOVOLTI

L’importanza di capovolgere il materasso deriva da una motivazione facilmente intuibile: dormendo sempre sullo stesso lato, infatti, il peso e il calore del corpo umano eserciteranno una pressione costante sulla medesima parte giorno dopo giorno. Tale pressione, dopo qualche tempo (ovviamente il tempo dipende dalla qualità del materasso), tenderà a “deformare” il lato utilizzato. Tale deformazione potrebbe essere, a volte, impercettibile ad occhio nudo, ma avere comunque, a lungo andare, delle conseguenze negative sulla colonna vertebrale.

Capovolgendo con regolarità il materasso, invece, è chiaro che tale fenomeno si verificherà dopo molti, moltissimi anni di utilizzo, proprio perché nei mesi in cui non si dorme su di un lato, quello tenderà a recuperare la sua forma originale; così farà anche l’altro, una volta capovolto.

MATERASSI SINGLE-SIDE

Esistono tuttavia alcuni tipi di materassi, sviluppati anche grazie all’impiego di nuovi materiali e tecnologia, che possono essere utilizzati solo da un lato. In questo caso, ovviamente, non vanno capovolti poiché la parte pensata per dormire è soltanto una. Il nostro consiglio è dunque quello di chiedere sempre al venditore spiegazioni dettagliate sul prodotto che stiamo acquistando e, soprattutto, istruzioni sulla sua manutenzione e buona conservazione.