Spumante sempre frizzante: ecco i trucchi

Spumante avanzato durante le Feste? Niente paura. Nonostante i numerosi brindisi con parenti ed amici, capita più spesso di quanto si possa pensare. Quando succede il timore è sempre quello di veder svanire le bollicine e di rovinare, così, il frizzante nettare. Esistono, però, alcuni piccoli trucchi per preservare le bollicine. Non saranno, probabilmente, infallibili ma permetteranno quantomeno di conservare l’irresistibile effervescenza di spumante e champagne per almeno uno o due giorni. Sarà sempre meglio che gettarli via, o berli lisci. Giusto per ricordare che le Feste sono finite e c’è poco da essere effervescenti. Dalle tecniche più classiche, a quelle più singolari, ecco come mettere in salvo le bollicine e continuare brindare fino alla fine della bottiglia.

Provare con il caro vecchio cucchiaino

E’ la tecnica più classica per non far perdere l’effervescenza dei vini frizzanti. Inserendo il manico di un cucchiaino nel collo della bottiglia, le bollicine dovrebbero sopravvivere un paio di giorni. In realtà sembra si tratti più che altro di una leggenda metropolitana, ma tentar non nuoce. Il fondamento “scientifico” di questa teoria risiederebbe nella capacità del metallo di raffreddare il collo della bottiglia. In questo modo si creerebbe una sorta di tappo di aria fredda che impedirebbe ai gas di fuoriuscire.

Il freddo è il segreto dello spumante perfetto

In ogni caso la temperatura sembra essere un fattore importante per mantenere lo spumante frizzante. C’è chi sostiene che per far rimanere le bollicine al proprio posto basti lasciare la bottiglia nel secchiello con il ghiaccio. Almeno fino al giorno successivo il vino dovrebbe, in questo modo, rimanere frizzante. Chi non ha il secchiello potrà semplicemente riempire il lavello, o anche una ciotola capiente, con dei cubetti di ghiaccio. Non sarà il massimo dell’eleganza, ma quel che conta è il risultato.

Pellicola ed elastici per intrappolare le bollicine

Un altro sistema, un po’ rudimentale per la verità ma, secondo molti, efficace, prevede l’utilizzo della pellicola per alimenti e di elastici di gomma. Basterà fissare la pellicola sul collo della bottiglia ed assicurarla con un elastico per fermare le bollicine in fuga. Se non dovesse servire, quantomeno il tappo improvvisato potrà prevenire la caduta di briciole dentro la bottiglia.

Tappo ermetico: semplicità ed efficacia

Su tanti metodi casalinghi più o meno efficaci, a spuntarla, in fin dei conti è, invece, una soluzione appositamente studiata. Seppure semplicissima. I tappi ermetici si possono acquistare in qualunque supermercato e negozio di casalinghi. Ne esistono di diversi tipi e rappresentano l’espediente che garantisce risultati migliori. Bisogna soltanto considerare un piccolo inconveniente. Utilizzandoli, infatti, all’interno della bottiglia si formerà parecchio gas che potrebbe far saltare alcuni modelli di tappo. Meglio, quindi, sceglierne un tipo che garantisca una presa salda sul collo della bottiglia.

La qualità paga sempre

Se si ha cuore l’effervescenza di spumante e champagne è necessario, infine, scegliere un prodotto di qualità. Soltanto il buon vino, infatti, mantiene più a lungo le bollicine. La scienza spiega, infatti, che le molecole di gas si legano alle microparticelle “solide” presenti nel vino. Il legame provoca la formazione di una bolla che tende a fuoriuscire dalla bottiglia. I vini pregiati sono più puri e meno soggetti, dunque, al fenomeno.