Tea Falco, elegantissima in vestaglia

E’ stata madrina alla premiazione della tredicesima edizione del Venice Movie Stars Photography Award, e per l’occasione ha indossato un abito vestaglia che l’ha resa un’elegantissima Regina di Quadri. Parliamo di Tea Falco, e dell’evento tenutosi alla Casa del Cinema di Roma. Durante la serata, sono stati premiati gli scatti più belli del Festival del Cinema di Venezia 2016. Fotografie che si possono ammirare nella mostra inaugurata per l’occasione. L’outfit dell’attrice italiana è firmato Attico, e fa parte della collezione Autunno Inverno 2016/2017.

L’abito vestaglia di Tea Falco

Bedtime fashion. Ovvero uscire in completo pigiama, con delle pregiate pantofole-slipper ai piedi. Oppure con un minidress effetto sottoveste. La moda strizza l’occhio già da tempo all’abbigliamento per la notte, portando fuori dalla camera da letto i capi iconici del relax casalingo e trasferendoli sui red carpet. Dopo un doveroso restyling, ça va sans dire. Ecco che in questo contesto si inserisce l’abito vestaglia di Attico indossato da Tea Falco. Un capo in viscosa di seta e velluto, con motivo a maxi rombi black and white.

Un capo elegante, sofisticato, e che allo stesso tempo ispira delicatezza e intimità. Come da DNA del brand creato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Le designer italiane hanno vestito Tea Falco adottando il loro approccio elegante e delicato, che al tempo stesso riesce ad essere d’impatto e di carattere. L’attrice lo ha accompagnato con un paio di sandali minimal, e un’acconciatura che evoca le dive del cinema d’un tempo.

Tea Falco, attrice e fotografa, è attualmente impegnata nelle riprese di 1993, la serie televisiva sequel di 1992. Assieme a lei, Stefano Accorsi, Miriam Leone, Guido Caprino: gli attori interpreteranno nuovamente i personaggi di un’Italia immersa nello scandalo di Tangentopoli. Nel frattempo, Tea Falco posa per numerosi brand di moda, complice il suo fascino fuori dagli schemi, a tratti irriverente, e quel volto imbronciato che ne ha fatto un’icona della bellezza nostrana.