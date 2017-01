In questi primi giorni dell’anno fareste molto bene a sfruttare le ottime capacità mentali di cui disponete, e che ora brillano, sotto l’effetto congiunto di Mercurio e Plutone: è il momento ideale per determinare gli obiettivi da realizzare in futuro. Fidatevi di ciò che pensate, non mancherete neppure i bersagli più ambiziosi

colore:argento

The Smiths, How soon is Now