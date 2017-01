Calze della Befana: come prepararle

UN CAMINO CON TANTE CALZE DELLA BEFANA

Un bel caminetto in pietra con tante calze della Befana appese ad un filo è il sogno di ogni bambino, l’immagine tipica della festa dell’Epifania e l’emblema di una casa che incarna perfettamente lo stile e il clima delle festività come le vuole la nostra tradizione.

Se non tutti, purtroppo, hanno la fortuna di possedere un caldo camino, nessuno dovrebbe tuttavia esimersi dal preparare una calzetta piena di dolci soprese ai propri bambini o a chi si vuol bene: un piccolo dono scalda sempre il cuore e non fa mai male.

CALZE DELLA BEFANA FAI-DA-TE

Nelle migliori pasticcerie, ma anche semplicemente nei bar e supermercati sono disponibili calzette colme di dolciumi pronte da essere acquistare e regalate.

Nulla di più semplice, ma non è certo questo lo spirito di quest’ultima ricorrenza, che, come da tradizione, spazzerà via tutte le festività. Perché invece non cogliere l’occasione per mettere alla prova le nostre abilità e fantasia, realizzando una bella calza fai-da-te?

IL CLASSICO RIVISITATO: CALZE DI STOFFA

La calza classica è realizzata in stoffa, ma ciò non vuol dire che, utilizzando questo materiale, non si possa riciclare vecchi scampoli di tessuto e vestiti che non si usano più per realizzare calzette uniche ed originali.

Vecchi maglioni in lana, tovaglioli, t-shirt, pantaloni: ogni indumento è buono per creare una composizione dalla fantasia patchwork o ritagliare un pezzo unico da decorare poi successivamente. Un’alternativa semplice anche per chi non ha familiarità con ago e filo è l’utilizzo di due o più calzini diversi (magari quelli colorati dei bambini) da tagliare in diverse altezze e cucire insieme.

LE CALZE DELLA BEFANA ECOLOGISTA

Il massimo dell’ecologia è realizzare una calza con la carta, magari la carta da regalo o le buste natalizie che abbiamo messo da parte dopo l’apertura dei doni lo scorso 25 dicembre. Se avete già buttato tutto, poco male: avrete sicuramente vecchie riviste, sacchetti dei negozi o confezioni di alimenti da ritagliare ed incollare insieme per una calza fuori dal comune!

LA CALZA BELLA E… BUONA!

Chi lo dice che della calzetta si può mangiare solo il ripieno? Possiamo festeggiare l’Epifania cucinando una calza gourmet: dolce o salata, sarà una ricetta speciale da mettere in tavola la mattina per tutta la famiglia.