La Luna e Marte in doppio trigono donano passionalità istintiva e vi animano di nuovo entusiasmo. Siete pronti per intraprendere un bel viaggio, oppure per dedicarvi alla stesura degli obiettivi da raggiungere quest’anno. Tra oggi e domani con le idee più audaci: prendete nota e agite di conseguenza

colore:lampo d’argento

Beth Ditto, I wrote the book