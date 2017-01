Hailee Steinfeld, una stella in versione catwoman

Hailee Steinfeld è una giovane attrice americana che non ha mai avuto dubbi sul suo futuro. Sognava di recitare sin da quando aveva 8 anni e per questo non hai mai perso di vista l’obiettivo: anno dopo anno, provino dopo provino, si è fatta notare tanto da esser stata scelta nel 2010 dai fratelli Coen per interpretare il ruolo di Mattie Ross nel film “Il Grinta”. E’ stata poi la volta di “Romeo and Juliet“, “3 Days to Kill“, etc.

Hailee Steinfeld, un’artista dai mille talenti

La Steinfeld però non è portata solo per la recitazione, anche la musica le ha regalato grandi soddisfazioni. Proprio così: nell’agosto del 2015 ha lanciato il suo singolo di debutto “Love Myself” a cui sono seguiti “Rock Bottom” e “Starving”.

Di recente ha anche accompagnato Meghan Trainor nel suo “The Untouchable Tour”. Non c’è che dire, Hailee ha talento da vendere, ma anche stile. Grazia ed eleganza sono infatti il suo biglietto da visita.

Hailee Steinfeld, classe 1996, qualsiasi cosa indossi urla freschezza e femminilità. Non c’è che dire, la giovane star è una vera icona di stile, soprattutto sui social. Sono tanti gli scatti che posta per mostrare gli outfit scelti per le occasioni speciali. Un pezzo forte del suo guardaroba? I cuissard, stivali alti fino al ginocchio che tanto fanno tendenza.

Un esempio? Quelli dello stilista newyorkese Stuart Weitzman (modello Highland) sfoggiati durante la sua performance al ‘Y100’s Jingle Ball’. Ma non solo. Anche durante gli HALO Awards ha indossato uno scintillante minidress by Versus a cui ha abbinato uno stivale alto e aderente così come al Toronto International Film Festival in cui al nero ha preferito il tortora.

Cuissard, il trend invernale

Proprio così, i modelli overknee sono un must del momento. La stagione Autunno/Inverno 2016-2017 li ha eletti tra i pezzi forti e il perché non è difficile da intuire. Sono belli e affascinanti e sanno come sottolineare la sensualità di ogni donna.

In primis a fare tendenza sono i modelli in velluto ma non mancano le proposte in pelle o camoscio. Ce n’è davvero per tutte perché gli stilisti si sono sbizzarriti giocando con materiali, colori e fantasie.

Chi predilige la comodità può puntare su soluzioni flat mentre, chi non vuole rinunciare al fascino dei tacchi, si va dalle altezze midi a quelle vertiginose.

Che dire dei colori? Uno dei più caldi del momento è il borgogna ma non sono da meno il nero, un evergreen, e ancora il senape. Per sentirsi uniche e speciali non mancano poi i modelli movimentati da lacci, stringhe, borchie etc.

Come si indossano? Vanno bene con pantaloni skinny o leggings abbinati a maxi pull, poncho e mantelle ma anche con minigonne o minidress in quanto aiutano a slanciare la figura.