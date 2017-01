Oggi con la Luna, Marte nel vostro segno e Venere in arrivo entro poche ore, sicuramente avvertirete una carica nuova di energie fisiche e una bella luminosità dello sguardo. Siete pronti per conquistare il cuore di chi vi interessa o per rivitalizzare con passione la relazione di coppia. Momento magico anche per la creatività

colore:rubino

Aphex Twin, Girl/Boy song