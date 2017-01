LaPresse/Casamigos Tequila Creata inizialmente per l'uso privato è poi diventata un fenomeno internazionale. Stiamo parlando di Casamigos, la tequila di George Clooney distribuita anche in Italia nelle varietà blanco, reposado e añejo. The Hones Company Instagram Dopo la nascita della sua primogenita Honor, Jessica Alba si rende conto che gli oggetti, adoperati per la cura e l’igiene della sua bambina, contenevano sostanze alquanto pericolose e addirittura tossiche per la salute dell’uomo. Decide così di fondare The Honest Company, marchio 100% naturale per la cura e l'igiene del neonato. laPresse/22 Days Nutrition Beyonce è partner di 22 Days Nutrition insieme al suo allenatore e life coach Marco Borges. La società, che fornisce un servizio di consegna di pasti vegani e vende barrette proteiche, polveri, e guide di nutrizione, si basa sull'idea che ci vogliano 21 giorni per rompere un'abitudine. LaPresse/Wahlburgers Tutt'altra la strada presa invece da Mark Wahlberg, che ha fondato una catena di fast food: la Wahlburgers. lapresse/Tagine Restaurant Facebook Ryan Gosling ha aperto il ristorante marocchino Tagine a Beverly Hills nel 2004 insieme al suo amico e capo chef, Ben. LaPresse/Mansinthe Il controverso musicista americano Marilyn Manson è anche proprietario della Mansinthe, ditta che produce assenzio. Instagram Maria Sharapova si dedica invece alle caramelle gommose. Come si chiamano queste delizie? Sugarpova. LaPresse/Armand de Brignac Il rapper Jay Z, marito di Beyonce, è invece proprietario della lussuosissima ditta di champagne Armand de Brignac. Instagram Drew Barrymore si è data al vino con la sua Barrymore Wines. Fabletics Facebook Kate Hudson è invece la titolare di Fabletics, azienda che produce abbigliamento sportivo e fornisce consigli sullo sport e sulla salute.

Prodotti da star

Li possiamo chiamare prodotti da star, nel vero senso della parola. Sono quelle etichette, della più svariata natura, che hanno come fondatori i personaggi più famosi dello spettacolo. Non si tratta di arricchirsi sempre di più, ma di vere e proprie passioni. Si va dal cibo vegano di Beyonce fino ai prodotti per neonati di Jessica Alba. E avete mai sentito parlare del fast food di Mark Wahlberg? No? Allora continuate a sfogliare la nostra gallery per scoprire in quali (talvolta folli) imprese si sono lanciate le celebrities più famose del mondo.

