Titanic.The Artifact Exhibition: la mostra sbarca in Italia

Pezzi autentici del Titanic, oggetti originali di proprietà dei passeggeri. E ancora la ricostruzione in scala reale di una cabina di prima e terza classe e del celebre ponte principale. Sono questi gli oggetti che compongono l’essenza di TITANIC – THE ARTIFACT EXHIBITION. La mostra itinerante arriverà il prossimo 18 marzo presso Promotrice delle Belle Arti a Torino con l’intento di far rivivere l’affascinante storia del Titanic.

Un drammatico viaggio di inaugurazione

Nell’aprile del 1912, durante il suo viaggio inaugurale, il transatlantico britannico, entrò in rotta di collissione con un iceberg. Costruito per offrire un collegamento settimanale di linea con l’America, il Titanic era chiamato all’epoca la nave dei sogni. Purtroppo al momento della tragedia il Titanic affondò in poche ore e portò con se in fondo al mare oltre 2.200 passeggeri. Fra le vittime i membri dell’orchestra, i marconisti e gli ufficiali

La mostra

Titanic – The Artifact Exibition offre la possibilità di conoscere da vicino i passeggeri della nave. Si tratta degli stessi che hanno fatto da sfondo alla celebre pellicola di James Cameron. Non tutti infatti sono a conoscenza del fatto che alcuni personaggi del film sono realmente saliti sul transatlantico britannico. La mostra vuole quindi far condividere al pubblico le loro storie personali, scoprire le ragioni del loro viaggio in America, proprio attraverso i reperti in mostra.

Il recupero dei reperti

Ricordiamo che i lavori di recupero del Titanic si svolsero tra il 1987 ed il 1994. Nel 1912, non era, infatti, possibile scendere ad una profondità oceanica di circa 3 800 m. La mostra vuole così trascinare i visitatori in fondo al mare a grandi profondità, grazie ad una selezione di oggetti portati alla luce dalle numerose spedizioni sottomarine.