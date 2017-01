Dopo l’uscita di Rogue One, possiamo finalmente stilare una classifica degli episodi di Star Wars. Qual è il peggiore e quale il migliore?

Il peggiore tra i film di Star Wars. Una storia piena di personaggi e situazioni stucchevoli (con l'odiatissimo Jar Jar Binks ancora in testa) e con un protagonista, il piccolo Jake Lloyd, mal diretto da un Lucas visibilmente a disagio nel tornare dietro la macchina da presa dopo tanto tempo. Il primo capitolo della trilogia dedicata alla storia di Anakin Skywalker, da eroico Jedi a malvagio Darth Vader, è un pasticcio per bambini da dimenticare. Si salva solo il "triello" finale con Darth Maul, cattivo dal grande potenziale sprecatissimo. Un po' meglio del primo capitolo, Episodio II – L'attacco dei cloni almeno si conclude con sequenze di battaglia degne di un fumetto fantastico americano anni '30. Ma le lunghe e tediose sequenze romantiche tra Anakin e Padmé sono una terribile zavorra per tutto il film. Interessante il passaggio al lato oscuro della Forza di Anakin, più per amore che per ambizione. Ma la recitazione di Hayden Christensen rende tutto piattissimo. Almeno si salva il terzo atto, con il duello finale tra allievo e maestro (l'Obi-Wan di Ewan McGregor). Indebolito da un terzo atto in cui i buoni sentimenti (e gli orsacchiotti Ewoks) prevalgono sull'idea originale di chiudere con un finale agrodolce, Il ritorno dello Jedi è comunque grande spettacolo confezionato come si deve. J.J. Abrams ha resuscitato la saga di Star Wars con la sua grande abilità nell'infondere ritmo e leggerezza. Necessari, dopo i pesanti e noiosi prequel. Una vera fuoriserie. Il regista di Godzilla, Gareth Edwards, gioca con l'iconografia classica della saga regalandoci un prequel riuscito del Guerre stellari originale, con scene davvero "adulte" e un finale che non si dimentica. Menzione speciale per il cameo di Darth Vader, che ruba la scena a tutti. Il Guerre stellari originale, il primo e inimitabile. Un classico fantasy ambientato però nello spazio e con una serie di personaggi memorabili. Storia del cinema. Diretto dal grande artigiano Irvin Kershner e scritto dal co-demiurgo della saga Lawrence Kasdan (richiamato anche a dare lustro a Il risveglio della Forza), L'impero colpisce ancora è senz'altro il capitolo migliore della saga. Espande l'universo dell'originale, alza la posta in gioco e la suspense e soprattutto ci regala il miglior colpo di scena della storia del cinema con la rivelazione dell'identità di Darth Vader. Brividi.

Fare una classifica degli episodi di Star Wars è da sempre lo sport preferito dei fan della saga. Saga che è tornata al cinema a dicembre con lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story. Il primo di una serie di film che racconteranno storie slegate da quella principale. La saga della famiglia Skywalker è proseguita invece nel 2015 con Il risveglio della Forza. Rogue One ha colpito moltissimo i fan di vecchia data di Star Wars per la sua capacità di evocare un modo di fare cinema che pareva sepolto con la trilogia originale. Riportando a galla molte delle caratteristiche chiave dei primi film ideati da George Lucas. E, di fatto, consegnandoci finalmente un prequel riuscito del primissimo Guerre stellari. Ora che la saga è tornata al cinema grazie alla Disney, che ha acquistato la Lucasfilm nel 2012, è tempo di stilare una classifica. La classifica degli episodi di Star Wars, tutti gli otto film, dal peggiore al migliore.

La classifica degli episodi di Star Wars

All’ottavo posto deve stare per forza Episodio I – La minaccia fantasma. Il peggiore degli Star Wars è anche il film che ha segnato il ritorno della saga nel 1999. Seguono i due capitoli successivi della Prequel Trilogy, Episodio II – L’attacco dei cloni ed Episodio III – La vendetta dei Sith. Ancora oggi questo è l’unico che si salva veramente fra i tre. Sopratutto grazie allo scontro finale tra Anakin e Obi-Wan, a cui mise mano anche Steven Spielberg non accreditato.

La lista prosegue con Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, il più debole della trilogia originale. Ma pur sempre un grande film di avventure spaziali! Il suo sequel, Episodio VII – Il risveglio della Forza, gli è di poco superiore grazie al dinamismo della regia di J.J. Abrams. Sul podio troviamo, in ordine, Rogue One, il Guerre stellari originale (ovvero Episodio IV – Una nuova speranza) e al primo posto Episodio V – L’impero colpisce ancora.