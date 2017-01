Laura Pausini: la festa in tv è con stile

Laura Pausini, l’artista italiana più amata al mondo, vincitrice di 4 Grammy Awards, di cui 3 Latin, e in nomination anche per il prossimo febbraio 2017, ha celebrato l’arrivo del Natale 2016 con un grande party in prima serata su Canale 5, accompagnata dal mattatore della tv Gerry Scotti.

Nel corso di “Laura Xmas House Party” Laura ha presentato per la prima volta in tv il suo nuovo album, già certificato disco di platino, “Laura Xmas” (Atlantic Warner Music): una raccolta di grandi successi natalizi dove spicca un inconsueto “Santa Claus is coming to town” riproposto in chiave swing.

Una grande festa per tutti, ma anche molto “casalinga”.

Paolo Carta, compagno della Pausini, è stato il direttore d’orchestra. E il papà, Fabrizio Pausini, è stato il protagonista di un duetto con la figlia. Importante il ruolo della musica, ovviamente, durante lo show. Con i grandi classici di Natale interpretati magistralmente da Laura.

Tra gli ospiti Sergio Castellitto, Geppi Ciucciari, Teo Mammuccari, Luca Argentero e Rupert Everett. Emozionante e commovente il duetto sulle note di “Lo sapevi prima tu” con il papà Fabrizio.

Per l’occasione, la cantante ha brillato in un lungo abito nero di Escada impreziosito da micropaillettes, dando vita a un meraviglioso gioco di colori e riflessi a suon di musica. Incantevole ed elegante, il tulle della Maison tedesca l’ha resa una principessa delle nevi. Ha inoltre indossato una cintura di Escada in vitello nero. La sua fibbia di forma quadrata richiama, luminosissima, il modello-icona indossato da Santa Claus.