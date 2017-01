La Luna in bel sestile rafforza l’intuito e vi permette di muovervi con naturale istintività nella vita di relazione, ora di certo appagante e ricca di opportunità positive. Farete bene ad aprirvi all’ascolto, al contatto affettivo più che mentale. Il successo in questo senso è assicurato

colore: Quarzo Rosa

Andra, Love can save it all