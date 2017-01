Greta Scarano valletta in ruches e cristalli

L’avevamo già ammirata in un outfit Gucci. Ma si trattava di un look molto diverso: androgino, con giacca e pantalone in Principe di Galles. L’attrice romana Greta Scarano è tornata alla ribalta (fashion) con un altro capo della maison italiana, questa volta caratterizzato da ruches e cristalli. Ha scelto un look femminile e di classe, sobrio ma allo stesso tempo condito di un pizzico di eccentricità. Ecco Greta Scarano valletta a Rischiatutto.

Greta Scarano valletta in Gucci

L’occasione è stata l’ottava puntata di Rischiatutto, andata in onda il 15 dicembre 2016. L’attrice è stata infatti la ‘valletta per un giorno’ di Fabio Fazio durante la riedizione della celeberrima trasmissione televisiva. Il telequiz più evocativo d’Italia, reso memorabile dalla conduzione di Mike Bongiorno, per questa rinnovata edizione non ha una valletta fissa. Ogni puntata, un’attrice italiana viene chiamata a svolgere questo ruolo. Che un tempo ricoprì Sabrina Ciuffini.

Quando è stato il turno di Greta Scarano, l’attrice romana ha scelto di indossare un abito in seta nera con dettagli di ruches sulle maniche e ricami in cristalli che formano un fiocco e cingono il colletto. Un capo della collezione Autunno e Inverno 2016 2017, che di questa stagione riprende il motivo iconico del fiocco e delle ruches caro alla maison. Indossare ruches e cristalli senza apparire eccessivamente pompose non è facile. Eppure il look di Greta Scarano riesce ad essere elegante e formale, ma allo stesso tempo un pizzico eccentrico, quasi ironico. Merito di quel fiocco ricamato con i cristalli, o delle maniche voluminose.

L’attrice trentenne è diventata nota al grande pubblico grazie ad un ruolo nella soap Un posto al sole. Successivamente, la partecipazione a Romanzo Criminale la consacra come uno degli astri nascenti del cinema e della televisione italiana. Il mondo delle serie tv le dà numerose altre soddisfazioni, ma anche le porte del cinema si spalancano. Greta Scarano ha recitato, tra gli altri, in Suburra (ruolo che la premia con il Nastro d’Argento come Miglior Attrice Non Protagonista). E di recente in La Verità sta in cielo. A febbraio, la rivedremo al cinema in Smetto quando voglio – Masterclass.