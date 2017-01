Piumini per l’inverno, pesi leggeri come una piuma

Calore sì, ma leggerezza prima di tutto. Ecco i capispalla pronti a garantire una perfetta barriera contro le intemperie, sulla neve come in città

Piumini per l’inverno: sono loro il cuore caldo della fredda stagione. Spesso si tende a prediligere altri coprispalle in quanto si teme che questo modello possa rendere la propria figura goffa.

Piumini per l’inverno leggeri come una piuma

La moda non delude mai, chi vuole sentirsi protetto ma con leggerezza, può soffermarsi su soluzioni confortevoli e innovative. Un esempio? Le Winter Jacket di Sergio Tacchini rappresentano il perfetto mix tra sport e lifestyle.

Che ci si trovi in montagna o in città loro svolgono sempre e comunque il loro dovere. Il design prende ispirazione dal mondo dello sport, forme e volumi sono infatti studiati per garantire la massima vestibilità e comfort. Che dire invece dei tessuti? Spaziano da materiali tecnici in micro ripstop a interni in softshell. I colori? Le tonalità protagoniste sfumano dal nero al grigio al blu.

Parliamo di giacche dall’anima sportiva ma rivisitate in chiave urbana, ergo sono perfette per un uso cittadino. Tanti i modelli, ognuno può valutare l’opzione più in linea con il proprio stile.

C’è il piumino leggero water-resistant in nylon con imbottitura in piuma d’oca o ancora quello in tessuto tecnico soft shell con cerniere termosaldate e piumino interno removibile. Non è da meno la giacca con esterno in micro ripstop e interno in softshell.

Il caldo inverno firmato Columbia

A garantire un caldo inverno è anche Columbia che con i suoi rivoluzionari piumini assicura la protezione necessaria per potersi dedicare alle proprie attività outdoor del cuore.

A vestire la donna sportiva è la Powder Lite Hooded Jacket, un modello termico e leggero in tessuto impermeabile, una perfetta una barriera contro le intemperie quali vento e freddo. Il tutto lascia ovviamente una grande libertà di movimento.

Questo capo è inoltre dotato di cappuccio attaccato ma regolabile, tasca di sicurezza interna, tasche con chiusura a cerniera e bordo con cordoncino.

Ce n’è per tutti. Anche gli uomini freddolosi possono vestirsi di morbidezza e praticità con il Piumino OutDry Ex Diamond proveniente dalla linea Titanium. Grazie alle cuciture termosaldate è eccezionalmente caldo, estremamente traspirante e impermeabile.

A fare la differenza è l’innovativa tecnologia OutDry Extreme: a caratterizzare il modello è un robusto strato impermeabile di lunga durata sulla parte esterna e un morbido tessuto traspirante all’interno.