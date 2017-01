Cotechino vegan, la ricetta delle feste veg

Il Capodanno è ormai passato, ma chi lo ha detto che il cotechino con le lenticchie si può mangiare solo allora? Un piatto sostanzioso che, veganizzato, perde la sua componente grassa e iper-calorica e diventa una seconda portata gustosa e originale. Sì, avete letto bene: il cotechino vegan, ovvero una sua possibile reinterpretazione basata su seitan (anzi, il suo preparato in polvere), tofu e legumi. Vi proponiamo la ricetta del cotechino vegan del blog Vegan Cucina Felice.

Cotechino vegan: ingredienti

preparato per seitan bio 80 gr

lenticchie cotte 80 gr

tofu affumicato 50 gr

doppio concentrato di pomodoro 2 cucchiai

olio evo 2 cucchiai

succo di barbabietola cotta q.b

sale; pepe in grani; paprika; mix di spezie per arrosti

acqua mezzo bicchiere

brodo di verdure saporito

salsa di soia q.b

Procedimento

Mettete il brodo a bollore, facendo in modo che sia ben saporito, magari aggiungendo salsa di soia. Frullate le lenticchie con il pomodoro e l’olio d’oliva. Aggiungete al composto il tofu sbriciolato grossolanamente, il preparato per seitan istantaneo, il sale e le spezie. Aggiungete anche il ‘succo’ di barbabietola (lo potete ottenere strizzando quelle precotte): esso donerà un colore rosso-rosato, regolatevi a piacere. Mescolate gli ingredienti e impastateli aggiungendo acqua, finché diventa un composto omogeneo. Mettete il composto su un canovaccio pulito, e create la forma a salsicciotto del cotechino. Arrotolatelo nel canovaccio, chiudete le estremità con dello spago, e immergetelo nel brodo bollente. Dovrà cuocere circa 50 minuti/1 ora.

Quando toglierete il cotechino vegan dal brodo, passatelo sotto l’acqua fredda e lasciate raffreddare. Toglietelo dal canovaccio e tagliatelo a fette. Servendolo con lenticchie e purè, ovviamente! Per preparare il purè vegan basta sostituire il latte con quello di soia, facendo attenzione a sceglierlo non-dolcificato. Il burro si sostituirà con un burro vegetale, di facile reperibilità. Mentre le lenticchie non desiderano altro che sedano, carota e cipolla per essere stufate.