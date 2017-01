Paolo Conte fa 80! Buon compleanno

Paolo Conte, il cantautore, autore, pianista jazz, il paroliere della musica italiana, compie oggi 80 anni.

Paolo Conte: biografia

Paolo Conte nasce il 6 gennaio 1937 ad Asti in Piemonte. Inizia a comporre canzoni e scrivere testi insieme al fratello Giorgio. Nella metà degli anni ’60 scrive i testi di alcune grandi hit italiane.

Sono sue le parole di “Azzurro” di Adriano Celentano, “Insieme a te non ci sto più” per Caterina Caselli, “Tripoli ’69” per Patty Pravo.

Paolo Conte diverrà famoso per il talento compositivo, per le smorfie che produce mentre si esibisce al piano e per la raffinatezza con la quale vola sul mondo e sulle parole. Il volto è espressivo, la sua faccia si trasforma spesso per seguire il tempo della performance. Ed il suo look è sempre elegantissimo fuori e dentro dal palco.

Nel 1974 pubblica il primo album. Nel 1982 il successo arriva con “Appunti di viaggio”. Il doppio album “Aguaplano” del 1987 lo porta in Europa, in Canada e negli Stati Uniti. Gli anni ’90 sono gli anni dei lavori”Parole d’amore scritte a macchina”, e 900. Nel 1995 il suo lavoro “Una faccia in prestito”, viene accolto freddamente dalla critica.

Nel 2000 si è dedicato allo sviluppo di un suo vecchio progetto di un musical basato sulla Parigi anni ’20, “Razmataz”. Si tratta di un album direttamente tratto dal musical-vaudeville RazMaTaz, ideato e curato dallo stesso artista. Al progetto si collega la realizzazione di tavole dipinte dal musicista. Si parla di circa 1.800 schizzi a carboncino, tempere e disegni. La pittura è infatti una delle grandi passioni del ‘maestro’.

Negli anni successivi al 2000 pubblica diversi album. Sono, nel 2004 “Elegia”, nel 2008 “Psiche”, nel 2010 “Nelson”, nel 2014 “Snob” e nel

2016 “Amazing game”.

Quest’ultimo album arriva settimo nella classifica italiana dei dischi più venduti. Un segno sia del grande talento del musicista, ancora attivo, sia del grande affetto del pubblico che in questo giorno gli rivolge un grandissimo augurio di buon compleanno.