Re Magi: una simpatica decorazione per l’Epifania

L’EPIFANIA CON I RE MAGI

Oggi è il giorno dell’Epifania. L’ultima delle festività del periodo natalizio. Un giorno speciale in cui si può trascorrere del tempo in casa con la propria famiglia, magari realizzando dei simpatici lavoretti creativi con i bambini. Oltre alle classiche calzette, però, ci si può lasciare ispirare da qualcosa di più originale ma sempre a tema. Come ad esempio i tre Re Magi.

DECORARE LA CASA CON I RE MAGI

Per restare perfettamente in tema e creare degli oggetti decorativi per la propria casa, che possano essere riutilizzati anche il prossimo Natale, magari come originali personaggi del Presepe, un’ottima idea sarà realizzare dei Re Magi. Altro simbolo di questa ricorrenza. E’ possibile realizzarli in diversi modi e con diversi materiali. Tutti molto semplici, divertenti e coinvolgenti.

BASTANO TRE TAPPI DI SUGHERO

Un metodo molto semplice, che però può garantire risultati veramente sorprendenti per decorazioni in grande stile, che non avranno nulla da invidiare a quelle vendute nei negozi di articoli specializzati, è l’utilizzo di tappi del vino. I classici tappi di sughero. Si potrà dar vita a tre fantastici, piccoli Re Magi, utilizzando i tappi come sagome da decorare con l’aiuto di pennarelli indelebili per disegnare occhi e bocca. Piccoli pezzetti di feltro e cartoncino per realizzare barba, vestiti, mantelli, corona, da incollare con la colla vinilica. Per i doni potremo invece usare applicazioni di perline, strass e passamanerie.

I RE MAGI IN LEGNO E CARTONCINO

Altri materiali che ben si prestano alla realizzazione di pupazzetti decorativi sono il legno e il cartone. Nel primo caso, dovremo procurarci delle stecchette di legno a sezione quadrata delle dimensioni a noi più consone, che potremo successivamente decorare con vernice, colla a caldo ed altri materiali come feltro, stoffa, etc. utilizzati anche per il procedimento con i tappi di sughero.

Se invece vogliamo fare qualcosa di più semplice e sicuramente molto più alla portata anche dei bambini più piccoli, si possono utilizzare tre cilindri di cartone dei rotoli di carta igienica terminati, su cui procedere alla creazione dei tre Re Magi, utilizzando carta colorata, nastro adesivo, colla per i vestiti, batuffoli di cotone e fili grossi di lana per barba e capelli.