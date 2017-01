Sneaker camouflage: mimetiche, ma non per nascondersi

Quando un brand sportswear unisce la ricerca tecnologica a quella stilistica, nascono collezioni innovative e interessanti. Come nel caso di Mizuno e Voile Blanche. Il marchio giapponese ha creato una linea heritage chiamata Mizuno 1906, giunta alla sua seconda stagione invernale. Quello marchigiano ha dedicato la sua capsule fall winter 2017-2018 a un mix di contrasti di tessuti e colori, in linea con la propria vocazione orientata all’originalità. Il punto in comune? Il tema camouflage. Uno stile che trae origine dalla necessità di mimetizzare, ma che invece diventa un dettaglio che contraddistingue e mette al centro dell’attenzione.

La filosofia del Sol Levante

Mizuno1906 è un brand nato per esaltare la filosofia del brand nipponico. Il 1906 è l’anno in cui Rihachi Mizuno fondò la casa produttrice di scarpe con sede ad Osaka. E attraverso una storia aziendale di oltre cento anni, Mizuno si è indirizzati verso la ricerca di prodotti evolutivi. Secondo un concetto visionario di identificazione con l’evoluzione del mondo e dell’universo. Nella nuova collezione – che sarà protagonista al prossimo Pitti Uomo – la visione giapponese si sposa con il design italiano di Andrea Borgini. La linea lifestyle di Mizuno utilizza l’intersuola in PEBAX per performance di alto livello. Ma utilizza stampa camouflage e inserti suede a contrasto, con dettagli in velluto abbinati alla suola. Per combinare eleganza e sportività.

Il camouflage di Voile Blanche

I 40 anni di esperienza della Falc – l’Azienda proprietaria di Voile Blanche – sono trascorsi in modo fluido, evolvendo dalla manifattura artigianale ad una produzione che ricerca ed esalta i dettagli. La nuova collezione autunno inverno armonizza i contrasti di tessuti e stampe per un mood sofisticato e attuale. Voile Blanche individua cinque temi principali, ciascuno dedicato ad uno specifico modo di vivere una giornata attiva. Ciascuno realizzato con materiali differenti, come fossero collezioni a se stanti. Delle cinque, la capsule Primeval utilizza l’effetto camouflage, ravvivandolo con tocchi di colore rame e bronzo. Le varianti tendono dai toni neutri ai caldi colori hi-tech. I dettagli riportano ad un ambientazione Trekking, che richiude il cerchio tra la ricercatezza stilistica e il mondo dello sport.