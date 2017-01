LaPresse Jennifer Lopez nel 1999 e nel 2016 LaPresse Halle Berry nel 2000 e nel 2016 LaPresse Jared Leto nel 2003 e nel 2016 LaPresse Mario Lopez nel 1997 e nel 2016 LaPresse Sandra Bullock nel 2000 e nel 2015 LaPresse Eva Mendes nel 2007 e nel 2013 LaPresse Jennifer Aniston nel 2001 e nel 2016 LaPresse Elijah Wood nel 1997 e nel 2016 LaPresse Liv Tyler nel 1999 e nel 2015 LaPresse Reese Witherspoon nel 2000 e nel 2016 LaPresse Gwyneth Paltrow nel 1997 e nel 2016 LaPresse Taye Diggs nel 2000 e nel 2015 LaPresse Owen Wilson nel 2000 e nel 2016 LaPresse Kate Winslet nel 2001 e nel 2016 LaPresse Keanu Reeves nel 2000 e nel 2016

Star che non invecchiano

Ci sono alcune star che non invecchiano mai. Non ci credete? Che abbiano firmato un patto con Diavolo? Fatto sta che queste celebrities sembrano non cedere all’età che avanza e rimangono sempre (praticamente) uguali. Dalla divina Kate Winslet all’eletto di Matrix Keanu Reeves. Ecco le 15 celebrities che non sono cambiate negli anni. Abbiamo accostato una foto del passato con una più recente e il risultato è davvero impressionante… Date un’occhiata a queste immagini, vi garantiamo che rimarrete di stucco. Quale sarà il loro segreto?

(Fonte Business Insider)

