Tanti i doni della Befana nella vostra calza: dolcì multicolore, un sacco di pazienza – forse un po’ troppo grande – tanta forza interiore che andrebbe utilizzata meglio e che promette momenti importanti di svolta per l’anno che verrà e uno specchio magico per darvi l’idea esatta del vostro grande valore. Non dimenticatelo

colore:Specchio Magico

Laurie Anderson, From the Air