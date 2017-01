Da Bowie a Cipollari: tutto il “glam” della settimana

Una festa, un’esposizione, un omaggio. Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, il 7 gennaio, David Bowie è l’assoluto protagonista di un grande appuntamento romano.

Torna presso la galleria romana SpazioCima, Bowie Blackstardust, un’iniziativa dedicata interamente al Duca Bianco.

La mostra prevede una selezione delle opere di pittori, illustratori e fumettisti emergenti e già affermati. Ad essere esposte le opere di Giovanna Lacedra, Alessandro Palmigiani, Natino Chirico. Quelle di Roberto Di Costanzo, Giusy Lauriola, Piero Petracci e Valerio Prugnola. Ma anche quelle dei fumettisti Tuono Pettinato, Lorenzo Ceccotti, Luca Ralli, Otto Gabos. E quelle di Grazia La Padula, Adriana Farina e Ugo D’Orazio.

In occasione delle feste anche l’evento presso Femme Roma. Qui si è tenuto il cocktail di Auguri con ospite Tina Cipollari, personaggio televisivo italiano amatissimo dal grande pubblico in tv in questi giorni con Selfie, il nuovo programma di Canale 5 che aiuta le persone insicure a cambiare. All’evento hanno partecipato Anastasia Kuzmina, Eleonora Sergio e I Murr, anche loro protagonisti della trasmissione Selfie con Simona Ventura.

Un Christmas Party indimenticabile per Maurizio Aiello

L’attore, per la prima edizione natalizia della serata I’M ha accolto all’Alma Flegrea, a Napoli, oltre cinquecento ospiti. Tra gli invitati anche Fabio Cannavaro con la moglie Daniela. Non potevano mancare inoltre Sal Da Vinci con Antonio Sasso, Alfonso D’Apuzzo con la compagna Carolina Cuccurullo. E poi Giuseppe Nardelli, Francesco Cicchella, Denise Capezza e Fabio De Caro. E ancora Patrizio Oliva, Massimo Caputi, Michelangelo Tommaso e tanti altri.