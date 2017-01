Depurarsi dopo le feste: si inizia. Le dritte

Depurarsi dopo le feste: la prima regola da seguire perché le abbuffate natalizie diventino un ricordo. Pancia gonfia e pesantezza devono essere eliminate da una dieta disintossicante, utile non solo a perdere chili di troppo, ma anche a sentirsi meglio. Depurarsi dunque per riprendere la routine quotidiana senza sentirsi affaticati.

Depurarsi: i consigli

Sappiamo tutti che depurarsi implica l’assunzione di acqua, frutta e verdure. E per un mese bisognerebbe evitare l’assunzione di cibi elaborati: è un regime alimentare necessario a ritrovare l’energia di cui abbiamo bisogno. Ma attenzione alla scelta dei prodotti da portare in tavola. Via libera a vegetali a foglia verde. Sono ricchi di clorofilla, possono disintossicare dai metalli pesanti, dagli agenti inquinanti e dalle tossine. Preferite spinaci, sedano, cicoria e alcuni tipi di insalata amara come rucola e radicchio.

I broccoli attivano enzimi, come anche i carciofi, che esercitano un’azione depurativa del fegato e della cistifellea, inoltre hanno effetto diuretico. Ottime per eliminare le tossine anche le barbabietole ricche di vitamine B e C, magnesio, calcio, zinco, ferro, betacarotene, elementi che stimolano la purificazione dell’organismo.

Abbondate anche di limone. Non è propriamente esatto che rappresenti un acido. Il re degli agrumi contiene molteplici proprietà benefiche, prima fra tutte quella disinfettante. Provate a spremere un mezzo limone fresco in un bicchiere di acqua tiepida, consumatelo di mattino e a digiuno: gli effetti saranno sorprendenti.

Depurarsi dopo le feste. Stop a carboidrati e alcol

Non che si debbano eliminare del tutto, ma è bene evitare l’assunzione di carboidrati per il periodo post festivo. Ma evitate l’alcol “colpevole” di innalzare l’indice glicemico. Sì all’olio extravergine di oliva, ma non superate la dose di due cucchiai al giorno. Sapersi regolare è il primo passo per raggiungere forma e benessere.

Per quanto riguarda tisane e infusi: abbondatene. Sia quando vi sentite affamati, sia prima di andare a letto. La tisana al finocchio è utile a sgonfiare l’addome, quella di cannella o zenzero a purificare e disinfettare. Betulla e ortica invece, bruciano i grassi.

I primi giorni di dieta: consigli

Per non più di due giorni, provate a consumare una centrifuga fresca e un caffè d’orzo a colazione. Come spuntino un frutto di stagione. A pranzo iniziate con una frutta e proseguite con un’insalata o verdure crude. Come spuntino di mezza giornata un pugnetto di frutta secca. A cena riso integrale con verdura cotta a vapore o una minestra vegetale. Intervallate con tisane o infusi e bevete molta acqua, vi aiuterà a diminuire l’appetito. Condite con due cucchiaini di olio al giorno. In questo modo preparerete l’organismo a una corretta alimentazione nella quale potrete introdurre carboidrati una volta a settimana, proteine 3 volte a settimana.