Proposta di matrimonio? Anche il “sì” è social

Fame di like in vista delle nozze: le donne vogliono il loro momento speciale in diretta. O comunque condivisibile…

La ricerca che non ti aspettavi. E di cui non volevi sentire parlare. Nell’era dei social, infatti, anche il momento più intimo di sempre deve essere condiviso. Forse per fare un po’ di invidia ad amici o amiche. Magari quelli rimasti ancora single. O forse per immortalare l’ennesimo momento di privacy e snaturarlo. Ad ogni modo una donna su cinque è così assetata di likes che vorrebbe la propria proposta di matrimonio in streaming on-line.

Un sondaggio di 10.000 persone, promosso da Chilli Sauce, ha rilevato che il 40% delle donne vuole i social media facenti parte della proposta, in qualche maniera. Per l’esattezza il 30% vuole foto e video da poter postare. Mentre il 18% lo vuole in diretta, live. E meno male che c’è anche un 50% di donne che si accontenta di un semplice “vuoi sposarmi?”. Come se non fosse già abbastanza.

L’innovazione non toccherebbe, però, i ruoli della proposta.

Le donne, secondo questo sondaggio, non hanno dubbi. Deve essere l’uomo quello che deve chiedere la mano. Mai viceversa. Viene così in mente quello che è successo poche settimane fa. Con la pagina Facebook «Andrea ama Claudia», che ha fatto il giro della “rete”.

Cosa è successo? Claudia ha deciso di interrompere la sua storia con Andrea, non si sa perché. E lui scrive un’accorata lettera per riconquistarla. Piena di dettagli intimi. No, in questo caso il tentativo non sembra sia andato a buon fine. La pagina non esiste più. E forse neanche il loro amore. Ad ogni modo prima di prendere iniziative “social”, cercate di capire se correte il rischio di fare una brutta figura. Almeno questo.