Giove in bellissimo trigono per tutto l’anno vi anima di grande fiducia e progettualità, mentre il contemporaneo appoggio di Saturno vi permette di avanzare con saggezza. L’entusiasmo dunque è ben riposto e non vi espone al rischio di esagerazioni. Splendenti

colore:Quarzo Citrino

Louis Armstrong, What a wonderful world