Giove nel vostro segno, tema centrale per tutto l’anno, ora in angolo armonico con Saturno, vi permette di progettare con audacia unita a saggezza. È proprio il progetto personale, ora in via di rilancio, il nòcciolo di ogni questione che vi riguardi. Lasciate andare il passato e lanciatevi in nuove avventure senza troppe esitazioni

colore:Verde Camouflage

Wayne Shorter, Infant Eyes