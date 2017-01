La Luna in bel trigono e Venere in angolo armonico fanno pensare all’amore, in tutte le sue forme, che ora prende finalmente il sopravvento sugli impegni di lavoro, sempre pressanti, secondo il vostro rigoroso stile. Intuitivi, dinamici, sensuali, siate generosi nel manifestare il sentimento: i tempi sono maturi

colore:Cipria

Charles Mingus, Nostalgia in Time Square