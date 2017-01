Cavoletti di Bruxelles, piccoli gioielli di benessere

Un ortaggio in grado di preservare la salute di occhi, ossa e cervello. Un grande alleato soprattutto per le donne

Veri e propri gioielli per il benessere, i cavoletti di Bruxelles sono una miniera di salute. La tipica verdura della stagione invernale è simile nella struttura al cavolo, ma si presenta in miniatura rispetto al suo “fratello maggiore”. Contengono una buona quota di sali minerali, tra cui fosforo e ferro, proteine, fibre e vitamine. In particolare vitamina C, vitamina A, vitamina K e vitamine del gruppo B. Hanno un’azione benefica sul metabolismo ormonale femminile e gli vengono riconosciute proprietà antianemiche e disintossicanti.

Cavoletti di Bruxelles: al di là del Belgio

Anticamente, l’acqua di cottura dei cavoletti di Bruxelles era utilizzata come rimedio per smaltire le sbornie. Nonostante il loro nome, questi piccoli ortaggi c’entrano ben poco con il Belgio. Sembra infatti siano originari dell’Italia e che siano stati poi importati in Belgio dai legionari romani. Oltre i tre quarti della produzione mondiale di questi cavoli in miniatura avviene in Inghilterra, e buona parte della restante produzione è divisa tra Francia e Olanda. Tra i più grandi estimatori di questi vegetali, gli scozzesi e gli olandesi.

Cavoletti di Bruxelles: salute per cervello e ossa

Oltre alle ben note proprietà antitumorali, che accomunano tutta la famiglia dei cavoli, i cavoletti di Bruxelles sono considerati veri e propri stimolanti dell’attività cerebrale e della concentrazione. Sembrerebbe che questa proprietà derivi dalla combinazione tra tiamina e acido folico, di cui sono piuttosto ricchi. I cavoli in miniatura sono una miniera di antiossidanti, tra cui tiocianati, indoli, zeaxantina, sulforafano e isotiocianati.

Per questo sono considerati un alimento utile nella prevenzione dei tumori, in particolare di quelli della prostata, del seno e del colon. La zeaxantina, inoltre, protegge la retina degli occhi. La vitamina K contenuta nei cavolini di Bruxelles è molto utile alla buona salute delle ossa.