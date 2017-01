Focaccia veneta, la cugina del panettone

La focaccia veneta è una preparazione benvenuta dopo l’orgia di dolci ricchi e di pandori che ha contraddistinto le feste. Si tratta di una pasta morbida, lievitata in forno che può sia accompagnare il pasto principale come dessert, sia essere spuntino goloso. La storia della focaccia veneta o fugassa nasce quindi in Veneto.

Originariamente era considerato il dolce dei poveri per via dei pochi ingredienti contenuti in essa. Poi, in occasione delle feste venivano aggiunte alla pasta originale le uova, lo zucchero e il burro. Il risultato era una pasta soffice simile al pandoro.

Oggi il blog Misya riprende la ricetta originale della pasta. Ecco come preparare la vostra focaccia veneta.

Ingredienti per uno stampo da 750 g: 500 gr di farina 0, 70 ml di latte, 3 di uova, 2 di tuorli, 10 gr di lievito di birra, 125 gr di burro, 160 gr di zucchero, 1 presa di sale, buccia di 1 di arancia, buccia di 1 di limone, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia. Latte, burro, granella di zucchero.

Focaccia veneta: procedimento

Sciogliete il lievito nel latte a temperatura ambiente o appena tiepido, quindi aggiungete zucchero e farina. Lavorate l’impasto fino a formare un panetto morbido. Mettete da parte e poi lasciare lievitare nel forno spento per 1 ora o fino al raddoppio del volume.

Ingredienti per il primo impasto. 200 farina 0, 2 uova, 80 zucchero

60 burro.

Unite in una ciotola la farina, le uova, lo zucchero e il lievitino raddoppiato. Lavorate fino a incordare l’impasto, quindi unite il burro morbido a pomata.

Ingredienti per il secondo impasto. 200 farina 0, 1 uovo, 2 tuorli, 60 zucchero, 1 pizzico di sale, 65 burro, miele e aromi.

Unite al primo impasto raddoppiato: farina, tuorli, uovo e zucchero.

Iniziate ad impastare, poi unite il sale e fate incordare. A questo punto preparate un composto aromatico lavorando il burro morbido con la vaniglia, il miele e le bucce grattugiate di arancia e limone. Aggiungete il composto aromatico, quindi lavorate fino a far incordare

Alla fine di questo processo dovrete ottenere un impasto liscio. Coprite la ciotola con della pellicola trasparente, mettete nel forno spento e lasciare lievitare fino al mattino dopo. Il giorno successivo riprendete l’impasto raddoppiato, sgonfiatelo con le mani e mettetelo nello stampo.

Lasciate lievitare per circa 4 ore nel forno spento. Quando il dolce sarà arrivato al bordo, formate un taglio a croce con una lametta sulla superficie.

Spennellate con un po’ di latte e mettete nei tagli del burro a pezzetti, quindi cospargete con la granella di zucchero e con lo zucchero semolato.

Infornate a 170°C in forno statico preriscaldato per circa 40 minuti. Sfornate e fate raffreddare per circa 10 ore. Poi servite.