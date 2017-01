Manuela Arcuri, sexy anche a 40 anni

Quaranta anni di bellezza e abbondanza. Manuela Arcuri compie oggi il suo compleanno più importante. La bella attrice e presentatrice, nata ad Anagni, in provincia di Frosinone, è cresciuta a Latina, dove ha frequentato il liceo artistico e l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma, diplomandosi nel 1997.

Iniziò la carriera di modella per fotoromanzi all’età di 15 anni. Uno dei suoi primi servizi fotografici senza veli fu eseguito da Alberto Magliozzi tra il 1994 e il 1998. Tra le sue primissime esperienze, un paio di comparsate nel film I buchi neri di Pappi Corsicato e ne I laureati di Leonardo Pieraccioni.

Nel 1997 Manuela Arcuri è stata una delle vallette in Il gatto e la volpe. Poi, nel 1999, Giorgio Panariello la sceglie in Bagnomaria.

Le sue foto, più o meno nude, apparvero nei principali settimanali italiani. E in tantissimi calendari. La fama che ne derivò le permise di lavorare in programmi tv come Mai dire Gol e Carabinieri nel 2001. E il Festival di Sanremo nel 2002. E di avere persino una statua. Nel luglio 2002, sul lungomare di Porto Cesareo è stata infatti posta una statua che la raffigura. Questa, alta 175 centimetri (la sua altezza) e realizzata in pietra leccese, ha una epigrafe che recita «Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità».

Nel 2003, insieme a Teo Teocoli e Anna Maria Barbera, ha condotto l’ottava edizione di Scherzi a parte. E poi ancora ruoli, calendari e il debutto in teatro. Nel frattempo si fidanza con Francesco Coco. Nel 2010 prende parte alla prima stagione de Il peccato e la vergogna nel ruolo della bella e coraggiosa Carmen Tabacchi al fianco di Gabriel Garko, Giuliana De Sio e Francesco Testi.

E nello stesso anno si fidanza con l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco.

Dal 6 giugno al 20 giugno 2013 ha ricoperto il suo primo ruolo da protagonista nella fiction Mediaset Pupetta – Il coraggio e la passione. Per poi tornare con una seconda stagione. Dal 3 al 24 marzo 2014 è stata invece opinionista fissa del Grande Fratello 13, condotto da Alessia Marcuzzi. L’8 maggio dello stesso anno ha avuto un figlio di nome Mattia.

Il suo prossimo impegno professionale è nel salone di bellezza più famoso d’Italia, Il bello delle donne che, con il sottotitolo “alcuni anni dopo”, torna in tv con la quarta stagione in prima visione su Canale 5. A partire dal 13 gennaio.