Venere, Marte e Nettuno in eccellente trigono sostengono le intenzioni del cuore, oggi in particolare tumulto per l’opposizione di Luna, giunta per dare il brivido della provocazione anche a relazioni piuttosto rodate, e, si sa, voi aspettate proprio quelle per dare il meglio di voi stessi

colore:Peperoncino

Keith Jarrett, Where can I go without you