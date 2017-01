Smontare l’albero di Natale: consigli pratici

COME SMONTARE L’ALBERO DI NATALE

Le festività natalizie sono ormai giunte al termine. Con il trascorrere anche dell’Epifania che, come da tradizione, ha chiuso il felice periodo di vacanze. E’ giunta dunque l’ora di smontare tutti gli addobbi, il presepe e l’albero di Natale. Un’operazione, specialmente quest’ultima, che rischia di rivelarsi molto più impegnativa del previsto, se non si adottano le giuste strategie.

SMONTARE CON TECNICA E ASTUZIA

Il disfacimento dell’abete natalizio implica anche la conservazione in maniera ordinata degli addobbi e dell’albero, sempre più spesso sintetico. Occorre dunque procedere con pazienza, per far sì che palline, luci, decorazioni, etc. possano essere riposti in modo tale da essere facilmente riutilizzati il prossimo Natale, senza correre il rischio che vengano danneggiati o che non si riesca più a venirne a capo nel dicembre 2017.

SI SPEGNONO LE LUCI

E’ proprio il caso di dire: si spengono le luci! Con un po’ di tristezza e malinconia si inizia a smontare l’albero di Natale staccando la spina delle lucine, per permetterci di lavorare in completa sicurezza. A questo punto il criterio sarà di iniziare a togliere dall’abete le decorazioni messe su per ultime, procedendo dunque in senso contrario rispetto alla realizzazione del nostro caro albero natalizio.

SMONTARE PRIMA PUNTALE E FILI D’ANGELO

Togliamo dunque il puntale, eventuali fili d’angelo, tulle o altri addobbi apposti sopra al resto delle decorazioni pendenti dai rami. Se riusciamo a smontare tutto con delicatezza e senza danneggiamenti, bisognerà adottare la stessa cura nel riporre gli oggetti nelle loro scatole originali o comunque in confenzioni ad hoc. Tutti i fili, nastri, tulle, etc. possono essere eventualmente arrotolati intorno ad un cartoncino, anche un semplice pezzetto di scatolone.

PALLINE ED ALTRE DECORAZIONI PENDENTI

Passiamo alle palline e alle altre decorazioni pendenti, che dovranno essere smontate partendo ovviamente dai rami più esterni. Nel riporle, sarà opportuno utilizzare un criterio per il futuro riutilizzo (divise per colore, forma, materiale, etc.) e, nell’ipotesi in cui non si disponesse della scatola originale o di confezioni trasparenti, scrivere con un pennarello sulle scatole cosa contengono. Attenzione agli addobbi fragili: meglio custodirli separatamente ed avvolgerli in ulteriore carta.

SMONTARE LE SERIE LUMINOSE

Da ultime, andranno tolte le serie luminose e poi si potrà smontare l’albero che, nel caso dell’abete sintetico, potrà essere piegato e riposto all’interno della sua scatola originale, per una perfetta conservazione.