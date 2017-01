Anna Tatangelo: 30 anni di musica e qualche critica

Anna Tatangelo ha fatto molta strada nella sua breve vita. Oggi, lunedì 9 gennaio, la cantante compie 30 anni. Nata il 9 gennaio del 1987 l’interprete apre il 2017 festeggiando un importante traguardo. E il pubblico in effetti l’ha vista crescere. Spesso criticata, molto più di frequente amata, la cantante è comunque una delle protagoniste della scena musicale nostrana. Anche se oltre la musica ha fatto pure molta TV negli ultimi anni.

Anna Tatangelo: biografia

Proprio in televisione esordisce nel 2002 a soli quindici anni sul palco di Sanremo Giovani. Nella competizione canora vince il primo posto con il brano Doppiamente Fragile. A quei tempi è giovanissima ma sul palco dimostra di avere una voce molte potente e una grande determinazione. Ci tornerà varie volte durante la competizione dell’Ariston.

Amata, spesso criticata, al centro di uno scandalo lungo molti anni, visto che il pubblico le rimprovera spesso di aver iniziato una relazione con Gigi D’Alessio quando era appena maggiorenne. Oltre questo ogni sua uscita pubblica desta alcune critiche. Ancora la Tatangelo viene accusata in passato di avere un look troppo provocante e di voler essere cresciuta troppo in fretta.

Anna Tatangelo: i primi anni

Anna Tatangelo nasce a Sora e canta dalla tenera età di sette anni. Dopo la vittoria di Sanremo lavora anche in TV. Su Video Italia, canale satellitare del gruppo di Radio Italia, presenta la trasmissione “Playlist Italia”.

Nel 2005 vede Anna Tatangelo torna a Sanremo con “Ragazza di periferia”, scritta da Gigi D’Alessio, Vincenzo D’Agostino e Adriano Pennino.

Alla fine del 2006 la moglie di Gigi D’Alessio rivela in un’intervista al settimanale “Chi”, l’esistenza di una relazione del marito con la Anna Tatangelo.

Il 31 marzo 2010 Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che ha 23 anni, diventano genitori di Andrea.

Nel 2010 è giudice di X Factor insieme a Mara Maionchi e ai nuovi giurati Enrico Ruggeri ed Elio di Elio e le Storie Tese.

Successivamente partecipa la Festival di Sanremo 2011 con la canzone “Bastardo”.

Nel 2012 partecipa come concorrente, in coppia con Stefano Di Filippo dell’ottava edizione di Ballando con le stelle.

Nel 2013, insieme a Gigi D’Alessio, conduce in prima serata su Canale 5 un varietà dal titolo Questi siamo noi.

Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo 2015 con il brano Libera.

Dal 29 aprile al 27 maggio 2016 è con Carlo Conti ne I Migliori anni su Rai 1.

Nel 2016 è attrice protagonista nel cast di Un Natale al Sud insieme a Massimo Boldi, Paolo Conticini e Debora Villa.