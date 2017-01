Anniversari. Gli eventi più importanti del 2017

Dalla rivoluzione d’Ottobre al 50° anniversario della Summer of Love: ecco le ricorrenze da non perdere nei prossimi mesi

Anniversari. La cosa non riguarda solo nascite, morti e matrimoni ma anche eventi di grande rilevanza dal punto di vista storico-culturale. Ebbene sì, il 2017 sarà un anno ricco di appuntamenti. Dove e quando? A fornire qualche suggerimento utile è stato il quotidiano britannico The Indipendent che ha segnalato tre ricorrenze da non perdere nei prossimi mesi.

Anniversari 2017: centenario della Rivoluzione d’Ottobre

Il 7 novembre 2017 si festeggerà il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, un evento storico verificatosi in quello che è stato definito il più grande impero del 20° secolo: la Russia.

Al di là dei grandi cambiamenti sociali e politici, non mancarono nel Paese innovazioni che migliorarono la vita dei cittadini. Sul fronte dei trasporti, all’inizio del XIX secolo nacque la ferrovia Transiberiana. Non solo. Nel 1923 fu fondata la principale compagnia aerea russa, l’Aeroflot. Questi eventi agevolarono considerevolmente gli spostamenti aprendo anche le porte al turismo.

San Francisco, la patria degli hippy

Si vola poi negli Stati Uniti dove si scopre l’isola felice degli hippy, San Francisco. Quale occasione migliore del 50° anniversario della Summer of Love per visitare la città? Il fenomeno rimanda a quell’estate del ’67 quando migliaia di giovani in cerca di pace, amore e libertà fecero dell’area di Haight-Ashbury l’epicentro di una vera rivoluzione sociale e culturale.

Fare tappa in California sarà ancora più facile nei prossimi mesi visto che, a partire dal 28 marzo 2017, Oakland, il secondo aeroporto di San Francisco, sarà servito dalla British Airways pronta a dare filo da torcere alla Norwegian con le due nuove rotte in partenza da Londra Gatwick.

Inghilterra: 40 anni dopo lo Skytrain

Non c’è due senza tre. Un altro grande evento rimanda al 26 settembre 1977 quando prese vita la Laker Airways di Sir Freddie Laker, il pioniere dei voli transatlantici a basso prezzo che collegò Gatwick e New York JFK. Dato il successo riscosso dallo Skytrain, nel 1981 aumentarono le rotte.

Il tutto però ebbe vita breve. Era il 6 febbraio 1982 quando, a causa dell’opposizione delle maggiori compagnie aeree, la Laker Airways fu costretta a sospendere i voli. Il suo esempio è stato però prezioso e ha spianato la strada a figure come Richard Branson che creò la Virgin Atlantic e Stelios Haji-Ioannou, fondatore e proprietario di easyJet, ovvero la terza compagnia aerea low cost più grande al mondo.