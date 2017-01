La Luna in bel trigono in segno d’Aria vi anima di un umore più leggero, perfetto per iniziare questa settimana dopo le feste natalizie lasciandosi alle spalle la quiete per entrare nel turbinio di impegni che vi aspetta. Giove nel segno richiede a gran voce un rilancio sugli obiettivi personali. Assecondatelo

colore:Giada

Janis Joplin, Mercedes benz