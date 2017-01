Il doppio trigono di Venere e Marte vi immette nella settimana post vacanziera con ottime energie fisiche e buona amabilità espressiva. Vince il senso estetico, unito a forte creatività: portate con voi ogni ispirazione con il desiderio di farne opera compiuta. Attivi, fluidi, luminosi

colore:Quarzo Rosa

Norah Jones, Come away with me