La Luna in dispettosa opposizione potrebbe farvi iniziare in contropiede questa settimana: non avete molta voglia di riprendere le fila di quanto lasciato in sospeso prima delle vacanze. Entro due giorni l’umore migliorerà notevolmente, ma al momento è consigliabile coltivare le idee nate da poco. Non sprecatele

colore: Indaco

Dinah Washington, Trouble in mind