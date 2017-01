22 modi infallibili per rimanere in forma senza sforzo

iStock Mangiare frutta al posto delle caramelle iStock Fare la spesa a stomaco pieno iStock Imparare a cucinare iStock Bere caffè senza zucchero o latte iStock Sostituire il burro con l'avocado iStock Sostituire la farina 00 con quella integrale iStock Bere molta acqua iStock Camminare molto iStock Parcheggiare lontano dalla destinazione iStock Prendere le scale al posto dell'ascensore iStock Stare su una gamba sola mentre ci si lava i denti (per migliorare l'equilibrio) iStock Lavare e asciugare le proprie mani regolarmente iStock Usare sempre la protezione solare iStock Usare sempre anche gli occhiali da sole per proteggere la vista iStock Compra una pianta per l'ufficio, ti farà essere più felice al lavoro iStock Idratare, idratare, idratare iStock Meditare almeno 30 minuti al giorno iStock Leggere un libro iStock Spegnere il telefono ogni tanto iStock Andare a letto sempre alla stessa ora, anche nel weekend iStock Spostare la scrivania vicino ad una finestra iStock Infine, prendiamoci cura delle relazioni importanti: come co fermato da uno studio dell'Università di Harward, sono la cosa che ci rende veramente felici.

Vivere meglio: 22 metodi infallibili

E’ possibile vivere meglio senza grandi sforzi? La risposta è sì. Basta sapere come fare. Dimagrire un pò e guadagnare salute, adottare degli stili di vita più sani. Oggi vi parliamo dei 22 metodi infallibili per vivere bene e stare in salute senza andare incontro a grandi rinunce o sacrifici.

Dopo le vacanze di Natale un pò di depurazione è necessaria. Abbiamo tutti esagerato a tavola. Allora quale momento migliore per iniziare con nuove e più salutari regole alimentari? Siete pronti a cambiare la vostra vita in meglio? Allora continuate a leggere per scoprire come fare e rimanere in forma.

