Venere, Marte e Nettuno in trigono portano una sferzata di aria nuova nelle vicende del cuore, ora condite da una buona dose di follia. Passionalità, fantasia, ma anche idealizzazioni, sogni: il piacere è assicurato, che siate in coppia o no. Gli impegni di lavoro possono attendere?

colore: Quarzo Rosa

Cecilia Chailly, Moto perpetuo