Felicity Jones: 5 rapide curiosità sull’attrice

Felicity Jones, attrice inglese, volto inconfondibile, perché caratterizzato da labbra serrate in un broncio vezzoso, è la protagonista del film Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards. Una partecipazione alla pellicola che le ha portato un immediato successo al cinema. Quindi, è ragionevole che l’attenzione verso di lei raggiunga oggi altissimi livelli. Chi è quindi questa attrice talentuosa? Cosa sappiamo di lei? Ecco 5 curiosità per conoscerla meglio.

Felicity Jones ha il cinema in famiglia

Non è l’unica attrice in famiglia. Suo zio Michael Hadley ha recitato in Buongiorno Inghilterra (Richard Curtis, 2009) e Diana (Oliver Hirschbiegel, 2013). Anche lei ha cominciato a recitare prestissimo. All’età di 12 anni appare in The Treasure Seekers.

Felicity Jones ha imparato a combattere per recitare in Rogue One

Ospite da Jimmy Fallon, Felicity Jones ha rivelato di aver imparato a lottare per le esigenze di copione di Rogue One: A Star Wars Story. Proprio durante lo show si è esibita in alcune mosse di Kung fu.

Felicity ha sangue italiano

Sempre ospite di Jimmy Fallon per promuovere il film Inferno, ha dichiarato di amare la cucina italiana: soprattutto pasta o lasagne. Ma il legame con l’Italia non è solo culinario. “La mia bisnonna era italiana. Era nativa di Lucca, in Toscana”.

Felicity ha lavorato a lungo con il regista Drake Doremus

Felicity Jones ha recitato in due dei tre film di Drake Doremus. Like Crazy del 2011 e Breathe In del 2013.

Felicity ha interpretato l’amore della vita di Charles Dickens

Nel 2013 recita in The Invisible Woman. Nel film interpreta Ellen Ternan una giovane attrice di 18 anni che lo scrittore Charles Dickens amò per tutta la vita.