Museo Internazionale del Calcio: a Milano La Stringa d’Oro

Gli appassionati del pallone e dei calciatori non possono perdere il nuovo punto di riferimento del calcio che racchiude la storia dei campioni in un museo immersivo

Calcio e musei: non sempre è un binomio che viene subito in mente. Eppure chi si reca alla Galleria Vittorio Emanuele II a Milano sa che qui può visitare il primo Museo Internazionale del Calcio. Si chiama La Stringa d’oro e custodisce il dna dei campioni di sempre negli oltre 150 oggetti originali. Ecco dunque sfilare magliette, scarpe, trofei e memorabili appartenuti ai più grandi giocatori ed esposti oggi negli oltre 400 mq. al 4° piano della Galleria.

Si tratta di un percorso animato che vede la selezione dei migliori 25 giocatori della storia. Coloro che hanno interpretato al meglio le caratteristiche necessarie ad ottenere la Stringa d’Oro, ovvero visione, forza, estro, tecnica e cuore. In mostra 84 paia di scarpe, il racconto dell’epopea del Calcio Femminile, la riproduzione della coppia della Champions League. Ma anche una sezione dedicata ai portieri ed agli allenatori che hanno caratterizzato l’evoluzione del Calcio moderno. Ed una dettagliata descrizione degli stadi più importanti del mondo.

COSA SCOPRIRE AL MUSEO INTERNAZIONALE DEL CALCIO DI MILANO

Il museo è suddiviso in 7 sezioni tematiche accompagnate da un allestimento immersivo. Questo offre la possibilità di vivere un’esperienza diretta e irripetibile del calcio. La prima sala introduce il significato del premio “Stringa d’oro”. Presenta le 5 caratteristiche necessarie per candidare i giocatori al premio. Oltre a l’esposizione delle fotografie dei giocatori i visitatori possono ammirare anche le loro magliette originali. La seconda sala presenta una selezione delle più importanti scarpe da calcio originali. La terza sezione si sviluppa negli spazi che affiancano la struttura della Galleria e racconta il grande sviluppo del calcio femminile nel mondo. Lo fa con la storia, i testimonial e la narrazione delle squadre Nazionali più rappresentative.

SCARPINI E MAGLIETTE DEI PIU’ GRANDI CALCIATORI A LA STRINGA D’ORO

Nella quarta e quinta sala una serie di grafiche illustrano storia e vicende del trofeo per Club. E la storia del trofeo per i team Nazionali più ambiti del mondo. Nella sesta sezione che fiancheggia la sala grande della Stringa d’Oro sono presentati storie dei portieri, allenatori e una selezione di stadi del mondo. La sezione sugli stadi elenca i migliori 50 stadi del mondo per poi approfondire l’esposizione dei cinque più conosciuti: San Siro, Allianz Arena, Maracanà, Santiago Bernabeu, La Bombonera. Ad implementare la già ricca esposizione alcuni approfondimenti multimediali.